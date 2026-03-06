テレビ埼玉（テレ玉）は6日、2016年（平28）4月から生放送を続ける「情報番組マチコミ」（月〜金曜午後4時30分〜5時30分、5時まではtvk、チバテレにもネット。再放送は月〜金曜午後9時）が、放送11年目に突入する4月の放送から、曜日別パーソナリティーをリニューアルすると発表した。

月曜がダイアモンド☆ユカイ（63）から、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第11代体操のお兄さんの小林よしひさ（44）、火曜がシンガー・ソングライター馬場俊英（58）からR−1ぐらんぷり2017チャンピオンのアキラ100％（51）、水曜がデビット伊東（59）からNHK紅白歌合戦に23年連続出場中の「ご当地ソングの女王」水森かおり（52）、木曜が俳優・シンガー・ソングライターの竹本孝之（60）から野球の独立リーグ・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスでも投手として所属するティモンディ高岸宏行（33）に、それぞれ変わる。4月3日から新体制で放送する。

水森は、TBSラジオで74年〜01年まで放送された「いすゞ歌うヘッドライト〜コックピットのあなたへ〜」で、97年〜放送終了まで金曜パーソナリティーを務めた。ラジオ大阪では「水森かおりの歌謡紀行」が放送中だが、テレビ番組のパーソナリティーは極めて異例で、初挑戦とみられる。テレ玉を通じてコメントを発表した。

−埼玉での思い出は？

私の出身は東京都北区なのですが母が川口の出身で、半分埼玉の血が入っております！ 高校2年生の時にテレ玉のカラオケ番組でチャンピオンをいただいたこともあります。そして城西大学の女子短大部に通っていたので、2年間坂戸や川越や大宮などをウロウロフラフラしておりました（笑い）。

−埼玉の好きなところは？

コンサートやショッピングモールでのイベントなど、他にはない独特な盛り上がりをいつも感じています！ 前のめりな感じというか（笑）、とにかく熱い！ 熱いので歌っていてものすごくテンションが上がりますハート

−「マチコミ」でやってみたいことは？

視聴者様の思い出の曲を募集してスタジオで生歌唱してみたいです！

−視聴者へメッセージ

番組のリニューアルということで、ここまで来ても「私でいいのか？ 水森かおりで大丈夫？」という不安が拭えません（笑い）。ですが、長く続き愛されているマチコミの輪の中にこれから身を置ける幸せを心から感じています！ 新しいマチコミも引き続きたくさんの皆さまに長く愛されていくように共演者の皆さんやスタッフの皆さんと楽しみながら頑張ってまいりますので、よろしくお願いします！

「情報番組マチコミ」は「あなたとツナガルまちコミュニケーション。」の新キャッチコピーのもと、パーソナリティーの個性を生かした楽しい企画コーナーをメインに、視聴者がもっと参加できる番組へとリニューアルする。また、16年の放送開始から10年間番組の顔として盛り上げてきたダイアモンド☆ユカイ、馬場、伊東、竹本はパーソナリティーは卒業するが「マチコミ・レジェンド」として今後も、番組とつながっていく。