ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と５月２日に東京ドームで戦うことが６日、主催者から正式に発表され、都内で記者会見が行われた。最強モンスターに挑む中谷は「５月２日は僕のキャリアにとっても一番大きい戦いになる。井上尚弥という男に勝利して、必ず世界王者になりたい。中谷潤人の最高のベストを見せたい」と静かに闘志。迎え撃つ井上も「皆さんが望んでくれる試合ですごくモチベーションが高い。５月２日は格の違いを見せて勝ちたい」とプライドを燃やした。

日本ボクシング史上に残るドリームマッチに臨む両雄が早くも火花を散らした。会見場で登場時に対面して握手すると、隣の席に座った後は互いに一度も視線を合わさず、バチバチモードでボルテージを高めた。

井上は「１年前、年間表彰式でこの戦いを呼びかけてから、お互いが１敗もしてはならないことも約束し、この日まで来ました。５月２日にこの２人が激突するという歴史的瞬間を皆さんに必ず見てほしいと思います」と話し、「今回、自分自身は守る気持ちは一切ない。中谷潤人を倒すために、５月２日、全力でぶつかります」と強い決意をにじませた。

一方、中谷は「井上選手から（表彰式で）声を掛けられて、無敗でしっかりこの場所にたどり着くことができた。あとは世界チャンピオンになるだけ。最高の試合にしたい」とうなずき、「５月２日、井上選手は最強と言われているので、（勝って）“最強”の名称をいただきたいなと思います」と、モンスター撃破へボルテージを高めた。

また、同興行は全７カードのダブル世界戦となり、セミセミとなる第５試合ではＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が元世界４階級制覇王者で同級３位の井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。大会の模様はＮＴＴドコモ映像配信プラットフォーム「Ｌｅｍｉｎｏ」でＰＰＶ生配信される。観戦チケットは最も高額なアリーナＳＲＳ席が３３万円と発表された。

プロモーターを務める大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「１年前、年間表彰式で井上尚弥が中谷潤人選手に対戦を呼びかけ、無敗のまま今日を迎えた試合が決まってうれしいが、本当にやるのかと、とうとうこの日が来てしまったと。心にぽっかり穴が空いてしまったような不思議な気持ちです」と複雑な心境を明かしつつ、「本当に歴史に残るすごい試合になると思う。この４人がそろって化学反応を起こして、必ずすごい試合になる。目が離せない一戦で、日本ボクシング界の長い１日になる」と期待を込めた。