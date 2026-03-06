テレビ埼玉（テレ玉）は6日、2016年（平28）4月から生放送を続ける「情報番組マチコミ」（月〜金曜午後4時30分〜5時30分、5時まではtvk、チバテレにもネット。再放送は月〜金曜午後9時）が、放送11年目に突入する4月の放送から、曜日別パーソナリティーをリニューアルすると発表した。

月曜がダイアモンド☆ユカイ（63）から、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第11代体操のお兄さんの小林よしひさ（44）、火曜がシンガー・ソングライター馬場俊英（58）からR−1ぐらんぷり2017チャンピオンのアキラ100％（51）、水曜がデビット伊東（59）からNHK紅白歌合戦に23年連続出場中の「ご当地ソングの女王」水森かおり（52）、木曜が俳優・シンガー・ソングライターの竹本孝之（60）から野球の独立リーグ・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスでも投手として所属するティモンディ高岸宏行（33）に、それぞれ変わる。4月3日から新体制で放送する。

アキラ100％は、チバテレ、テレ玉、ぐんテレ、とちテレ、tvkの関東独立放送局で構成する「5いっしょ3ちゃんねる」の一角tvkが、02年4月から25年3月まで放送した情報バラエティー番組「あっぱれ！ KANAGAWA大行進」で、21年4月〜放送終了まで、本名の大橋彰として初のレギュラー出演でMCを務めた経験がある。テレ玉を通じて、コメントを発表した。

−埼玉での思い出は？

秩父市で生まれ、幼稚園、小中高大まで全部埼玉の学校に通っていました。R−1ぐらんぷり2017で優勝する前日まで所沢でバイトしていたので、僕の人生の思い出はほぼ埼玉です。

−埼玉の好きなところは？

たくさんのすてきなところがありますが、やっぱり地元の秩父ですね。川が流れ、緑に囲まれたのどかで良いところだなぁと思います。秩父は寺社仏閣も多く、お祭りも多いので楽しいです！

−「マチコミ」でやってみたいことは？

寺社仏閣、お祭り、パワースポットめぐり・青春応援企画＆シルバー世代の応援企画・地元の名物＆名店の紹介・公開イベント

−視聴者へメッセージ

埼玉が生んだ裸の王様、アキラ100％です！ 埼玉の夕方を楽しく温かい時間にできるよう、120％で頑張ります！

「情報番組マチコミ」は「あなたとツナガルまちコミュニケーション。」の新キャッチコピーのもと、パーソナリティーの個性を生かした楽しい企画コーナーをメインに、視聴者がもっと参加できる番組へとリニューアルする。また、16年の放送開始から10年間番組の顔として盛り上げてきたダイアモンド☆ユカイ、馬場、伊東、竹本はパーソナリティーは卒業するが「マチコミ・レジェンド」として今後も、番組とつながっていく。