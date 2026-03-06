【NASCAR】第3戦 DuraMax Texas Grand Prix（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ／日本時間3月2日）

【映像】魔のコーナーでレッドブルが撃墜された瞬間

一瞬の判断や僅かな接触が大きな代償を生むモータースポーツの世界。密集状態での激しいポジション争いのなか、19歳の新星ルーキーが34歳のベテランと交錯してスピンを喫するインシデントが発生し、視聴者から同情の声が寄せられた。

アクシデントが起きたのは、ステージ2がスタートして間もない25周目のこと。各車が1コーナーへ向けて一斉に飛び込み、フォーワイドになりかけるほどの混戦となるなか、コナー・ジリッシュ（19）の駆るレッドブルカラーのシボレーが突然バランスを崩して回ってしまった。

当初は横から当たられたようにも見えたものの、直後のリプレイによって事態の詳細が判明する。実況を務める増田隆生アナウンサーが「追突されていますね」と伝えた通り、1番イン側にいた7号車のダニエル・スアレス（34）のマシンと接触し、押し出される形で弾き飛ばされていたのだ。

中継で解説を務めた天野雅彦氏は、リプレイを見ながら「1番インにいる人、ダニエル・スアレスかな」と状況を冷静に分析。ジリッシュについては、下部カテゴリーのレースでもアクシデントに見舞われていたことに触れつつ、次代を担う若きルーキーの不運を嘆いた。

この不可抗力ともいえるスピンに対し、視聴者からは「このスピンは可哀想」「スアレスだな」「1台押されて危なかった」「ジリッシュがグルグルー」といった、ジリッシュを気遣う声や事態に驚くコメントが多数寄せられた。

幸いにも他のマシンを巻き込む多重クラッシュには至らなかったものの、リスタート直後の混戦の難しさ、NASCARのトップカテゴリーでのバトルがいかに危険と隣り合わせであるかを物語るワンシーンだった。（ABEMA『NASCAR Cup Series 2026』／(C)NASCAR）