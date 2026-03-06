テレビ埼玉（テレ玉）は6日、2016年（平28）4月から生放送を続ける「情報番組マチコミ」（月〜金曜午後4時30分〜5時30分、5時まではtvk、チバテレにもネット。再放送は月〜金曜午後9時）が、放送11年目に突入する4月の放送から、曜日別パーソナリティーをリニューアルすると発表した。

月曜がダイアモンド☆ユカイ（63）から、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第11代体操のお兄さんの小林よしひさ（44）、火曜がシンガー・ソングライター馬場俊英（58）からR−1ぐらんぷり2017チャンピオンのアキラ100％（51）、水曜がデビット伊東（59）からNHK紅白歌合戦に23年連続出場中の「ご当地ソングの女王」水森かおり（52）、木曜が俳優・シンガー・ソングライターの竹本孝之（60）から野球の独立リーグ・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスでも投手として所属するティモンディ高岸宏行（33）に、それぞれ変わる。4月3日から新体制で放送する。

ティモンディは、NHK Eテレで21年9月に放送された「ハナシティ」、同チャンネル放送中の「天才てれびくん」（月〜木曜午後5時35分）などでMCを務めているが、高岸として今回は新たな挑戦になりそうだ。テレ玉を通じてコメントを発表した。

−−埼玉での思い出は？

川越に7年間住んでいました。最初の4年間は大学野球で寮生活をして、今の職業に進む決断をした時に住んでいたのも川越なので思い入れがあります！住みやすさ、住み心地が最高で大好きな街です。

−−埼玉の好きなところは？

無いものはない！ なにより人が温かいすてきなところです！

−−「マチコミ」でやってみたいことは？

埼玉のことをもっと深掘りしたいです。食や名産品やスポット、地域貢献活動の実態を知っていきたいです。

−−視聴者へメッセージ

パワフルに埼玉のみなさんに勇気と元気を与えていきます！ やればできる！

「情報番組マチコミ」は「あなたとツナガルまちコミュニケーション。」の新キャッチコピーのもと、パーソナリティーの個性を生かした楽しい企画コーナーをメインに、視聴者がもっと参加できる番組へとリニューアルする。また、16年の放送開始から10年間番組の顔として盛り上げてきたダイアモンド☆ユカイ、馬場、伊東、竹本はパーソナリティーは卒業するが「マチコミ・レジェンド」として今後も、番組とつながっていく。