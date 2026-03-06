「ちょっとハムは特別」球界OBが今のセ・パ選手の“違い”に驚愕「これがパ・リーグの体やというのを痛感した」
日本ハムは投打に強力な布陣をそろえ、今季の戦いぶりも注目されている（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext
すでにオープン戦も入り、3月27日の開幕を見据え、各チーム着々と調整を進めている。
そんな中、今季こそV奪還を狙う新庄監督率いる日本ハムの選手の特徴について中日でヘッドコーチも務めた片岡篤史氏が自身のYouTubeチャンネルで語った。
【中日キャンプ 】今年鵜飼が覚醒する︎ドラ5新保茉良に片岡が注目︎中西と櫻井の評価とは︎
「【中日キャンプ】今年鵜飼が覚醒する!?ドラ5新保茉良に片岡が注目!!中西と櫻井の評価とは!?」と題し、2月26日までに更新された動画内で各球団のキャンプ視察で感じたことを触れている。
動画内では日本ハムの春季キャンプを視察した際に驚愕した点について触れている。
「日本ハムと言わず、パ・リーグの選手でびっくりしたのが体がでかい」として続けて、「たまたま俺の前を万波と水谷とエドポロ君が通った」としながら、「万波のでかさ、びっくりしたな」と若き長距離砲として知られる万波の体格の良さに目を奪われたとした。
日本ハムは「とにかく、みんなでかい」「足腰とかめっちゃデカイ」としながら、パ・リーグ他球団も視察したとしながら、「ちょっとハムは特別ですよと」群を抜いていたとした。
そしてこの体格の良さが、特にパワーピッチャーが多い戦国パ・リーグでは求められているポイントと指摘。
「パ・リーグの速いボールを打つにはこういう体にして、振り負けないスイングしなきゃいけないというのが野球やってたらわかるんやろね」「つくづくハムの選手見たときにはこれがパ・リーグの体やというのを自分の中で痛感したね」と合致したとした。昨年日本ハムはリーグトップの129本塁打をマークしていた。
「また新庄監督もデカイな」と指揮官自らも体を鍛えているとしながら、強さの秘密を分析。動画内では中日のチーム内容についても考察を加えている。
日本ハムでは野手陣もだが、投手陣もダルビッシュ2世といわれる達孝太、斎藤友貴哉、柳川大晟、有原航平など堂々とした体格の投手も目を惹く。
投打に充実の布陣を揃えた新庄ハムが就任5年目にして躍進のシーズンとなるか。注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]