8位転落直後に勝者と抱擁…マリニンに五輪フェアプレー賞 「私にとってどんなメダルよりも大きな意味を持っています」
金メダルのシャイドロフを祝福するマリニン(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、団体金メダルに貢献しながら、男子シングルでは8位と敗れたイリア・マリニン（米国）が、新たな栄誉を手にした。国際オリンピック委員会（IOC）は現地時間3月5日、国際フェアプレー委員会（CIFP）と共同で、同大会のフェアプレー賞の受賞者を発表。マリニンが選出された。
【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルのシャイドロフを祝福するマリニンを見る
マリニンはショートプログラム（SP）首位からフリーに挑んだが、ミスが重なり失速。8位に順位を落とし、メダルにも届かなかった。それでも競技直後、金メダルを獲得したミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）に歩み寄り、抱きしめて祝福した場面が世界中で話題となった。
IOCは受賞理由について、公式サイトで「マリニンは卓越したスポーツマンシップが評価された。厳しい戦いの直後にもかかわらず、個人的な失望を振り払い、金メダリストのミハイル・シャイドロフを温かく抱きしめた」と説明している。
マリニンはIOCを通じて「この栄誉をいただき大変光栄に思います。ミハイルを祝福したのは結果のためではなく、アスリートとしてともに歩んできた道のりについてでした。世界中のファンのみなさんがあの瞬間に共感してくれたことは、私にとってどんなメダルよりも大きな意味を持っています」とコメントした。
6人のファイナリストから一般投票で選ばれたマリニン。IOCによれば、同賞への合計投票数は、2024年のパリ大会を上回ったという。「冬季五輪としては異例の規模であり、スポーツにおける誠実さや人格が世界的に重視されていることを示す結果となった」と伝えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]