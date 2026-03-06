「ゴルフの神に愛されとる」「ポテンシャルが違うな」27歳人気プロがホールインワン 手術明けの7か月ぶり復帰戦で魅せた
ホールインワンを達成し、笑みを浮かべる小祝さくら(C)Getty Images
女子ゴルフの国内ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディース」（沖縄・琉球GC）の第2日が3月6日に行われ、約7か月ぶりの復帰戦となった小祝さくらが、ホールインワンを達成した。
【動画】復帰戦で魅せた！小祝さくらのホールインワンをチェック
160ヤードの13番パー3。7番アイアンで放ったティーショットは、ピン手前約1mに落ち、3度弾んで、カップに吸い込まれた。2018年「KKT杯バンテリン・レディース」以来、自身8年ぶり2度目のエースを記録した小祝は、キャディーや同組の新垣比菜、荒木優奈らとハイタッチを交わした。
ツアーの今季第1号のホールインワンを受け、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は、公式SNSで映像を公開。「復帰戦で嬉しい一打」「2018年以来2度目の快挙達成」と紹介し、カップからボールを拾い上げ、キャップのツバを触り、大歓声に応える小祝の様子まで収められている。
27歳の小祝は昨年7月の「明治安田レディス」でツアー通算12勝目を挙げるも、翌週の「大東建託・いい部屋ネットレディス」で左手首の痛みを訴え、途中棄権。同9月に手術を受け、懸命なリハビリに励んでいた。
5日の初日は1バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの75、3オーバーで72位と出遅れたが、翌日に早くも存在感を発揮。SNS上ではファンから「マジ！もっとるなぁ」「ゴルフの神に愛されとる」「ポテンシャルが違うな」「神は見ている、さくらの努力を！」「さくちゃん最高」「流石」といった脱帽、感嘆の声が寄せられている。この日は、1イーグル、5バーディー、1ボギーの66。通算3アンダーとした。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
