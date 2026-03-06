「ゴルフの神に愛されとる」「ポテンシャルが違うな」27歳人気プロがホールインワン　手術明けの7か月ぶり復帰戦で魅せた

ホールインワンを達成し、笑みを浮かべる小祝さくら(C)Getty Images

女子ゴルフの国内ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディース」（沖縄・琉球GC）の第2日が3月6日に行われ、約7か月ぶりの復帰戦となった小祝さくらが、ホールインワンを達成した。

【動画】復帰戦で魅せた！小祝さくらのホールインワンをチェック

160ヤードの13番パー3。7番アイアンで放ったティーショットは、ピン手前約1mに落ち、3度弾んで、カップに吸い込まれた。2018年「KKT杯バンテリン・レディース」以来、自身8年ぶり2度目のエースを記録した小祝は、キャディーや同組の新垣比菜、荒木優奈らとハイタッチを交わした。

ツアーの今季第1号のホールインワンを受け、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は、公式SNSで映像を公開。「復帰戦で嬉しい一打」「2018年以来2度目の快挙達成」と紹介し、カップからボールを拾い上げ、キャップのツバを触り、大歓声に応える小祝の様子まで収められている。