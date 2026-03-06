第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。

史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）は、激戦のＢブロックに入った。甲子園Ｖ経験校の智弁学園（奈良）、東洋大姫路（兵庫）、花咲徳栄（埼玉）に加え、２３年夏、２４年夏に甲子園４強の神村学園（鹿児島）、昨秋の明治神宮大会４強の花巻東（岩手）と強敵ぞろいで、抜け出すのは容易ではない。しかし、横浜は１９年ぶりのセンバツＶを果たした昨春も甲子園Ｖ経験校が５校の“死のブロック”を勝ち抜いて頂点をつかんだ経験がある。チームとして重要視する神村学園との初戦で勢いづけるかどうかがカギになるだろう。

２３年以来の頂点を目指す山梨学院（山梨）は、最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が投打の軸。明治神宮大会の準々決勝で敗れた九州国際大付（福岡）と同じＣブロックに入り、昨秋のリベンジを期す。甲子園Ｖ経験校同士の開幕戦となった帝京（東京）対沖縄尚学（沖縄）、神宮大会決勝の再現となった神戸国際大付（兵庫）対九州国際大付も屈指の好カードで、大きな注目を集めることは間違いない。

今大会からＤＨ（指名打者）制が導入される。最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）を擁する横浜・村田監督は、「うちにとってメリットしかない」とし、菰田を擁する山梨学院・吉田監督も「我々にとっては最高のルールができた」と歓迎。花巻東・佐々木監督は「いいことしかない」とした上で、「今年に限っては投手が打撃がいいので、使わない可能性があると思っている」と説明した。

各チームの事情によってＤＨ制の活用法はさまざま。打力に特化した選手を打線に加えられ、投手も自チーム攻撃中に体を休めて負担軽減ができる利点が、試合展開にどのような影響を与えるのかにも注目したい。（アマ野球キャップ・小島 和之）