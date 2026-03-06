バレンタインデーから１か月後に訪れる３月１４日のホワイトデー。感謝や愛情を伝えるイベントとして定着している一方、贈り物を選ぶ側の男性にとっては「悩みの多い日」でもあるようだ。お返しの金額や品物選び、相手との関係性など、さまざまな要素が重なり、期待とプレッシャーが交錯するイベントの実態が調査から見えてきた。

Ｓａｓｕｋｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｌａｂ株式会社が、２０代〜６０代以上の男性３５０人を対象に実施したインターネット調査によると、ホワイトデーの「お返し文化」を負担に感じたことがあると答えた男性は６０．３％に上った。

その理由として最も多かったのは「出費がかさむ・お金がかかること」で２７．１％。次いで「お返しを選んだり準備したりする手間」が１９．３％、「相手の好みや欲しいものがわからない」が１８．９％と続き、金銭面に加えて選ぶ難しさも大きな悩みとなっていることが分かった。

実際、ホワイトデーのお返しの予算については「１０００円以上２０００円未満」が２２．９％で最多、「２０００円以上３０００円未満」が１８．６％と続き、「３０００円未満」の層が過半数を占めた。一方で「３０００円以上５０００円未満」や「１００００円以上」といった高額な予算を設定する人も一定数存在している。

また、バレンタインデーでもらったチョコレートなどの価格については「１０００円未満」が２６．６％で最多、「１０００円以上２０００円未満」が２５．１％、「２０００円以上３０００円未満」が１６．２％という結果となった。

さらに、ホワイトデーに関する「苦い思い出」があると答えた男性は１３．１％。お返しの選択ミスや準備忘れ、気持ちのすれ違いなどが原因で、印象に残る出来事になったケースも少なくない。

調査では、ホワイトデーを「センスが問われる日」「借金返済の日」といった声も寄せられる一方、「感謝を伝える特別な日」と前向きに捉える意見もあった。華やかなイベントの裏側で、男性たちが抱えるリアルな本音が浮き彫りになった。