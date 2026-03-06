◆日本男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ・日本オーストラレーシア選手権 第２日（６日、ニュージーランド・ロイヤルオークランド＆グレンジＧＣ＝７２２１ヤード、パー７２）

オーストラリアツアーとの共同主管で、２０２６年シーズンの国内男子ツアー開幕戦の新規大会は予選ラウンドが終了した。

プロ４年目で初優勝を狙う岡田晃平（２４）＝フリー＝が２打差７位で出て１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７をマーク。通算９アンダーの首位に並んだ。ともに国際スポーツ振興協会所属の鍋谷太一（２９）は６９で回り、１打差の３位に浮上。主催者推薦で出場し、初日首位だった藤本佳則（３６）も７１と粘って、２打差の６位とホスト大会制覇に向けて好位置で決勝ラウンドへ進んだ。

通算５勝の蝉川泰果（２５）＝アース製薬＝は、３アンダーの４２位で予選を通過した。一方で、２０１６年賞金王・池田勇太（４０）＝フリー＝はイーブンパーの８０位で、１７年賞金王の宮里優作（４５）＝ダイワハウス工業＝は２オーバーの１０２位、昨季賞金ランク２位の生源寺龍憲（２７）＝フリー＝も５オーバーの１３４位で、いずれも予選落ちとなった。