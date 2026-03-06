スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、6日までに更新されたYouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル・トラトラタイガース」に出演。運動神経が抜群という投手について語った。

昨季リーグ王者の阪神は、投手陣の層が厚い。今季はさらに楽しみな存在がいるとして、赤星氏は「下村海翔」の名前を挙げた。

下村は青学大からドラフト1位で24年に入団。同年4月にトミー・ジョン手術を受け、長いリハビリ期間に入ったが、今季は1軍ビューの期待が掛かる。

赤星氏は「夏場、みんなが苦しくなってきたときに下村くんが出てきてくれたらタイガースにとっては凄く大きい」と期待。「何よりも、マジで運動能力が高い」と評し、「ファームの人達が言ってました。“赤星さんより足速いですよ”と。僕もウォーミングアップで走るのを見て“ハヤッ”と思った。今チームで1番速いかも」と、野手顔負けの走力を持っていると明かした。

赤星氏は入団から5年連続盗塁王で、通算381盗塁のレジェンド選手の1人。さすがに「赤星さんより足速い」はないだろうが、それぐらいの話も出るほど、下村の運動神経は良いという証でもある。

下村の持ち味について、同氏は「ストレート」だと口にする。「元々、よかったですけど、トミー・ジョン手術で戻ってきて、まだ本格的に投げてないけど、自己最速が出ている」と回復具合も順調で、今後の復調次第では「もしかしたら160キロぐらい出るのではないか」という潜在能力を秘めている。

投げる体力の回復は必要だが「大学時代から投げているボールは凄かった。テンポも良くて、コントロールも良い」と元々の能力値が高いと称賛。「彼が1軍で投げる姿を思い浮かべると、今年は凄く楽しみ」と期待感を示していた。