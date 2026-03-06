子どもだけで留守番をしている時に地震が起きたら？ 東日本大震災被災者であり防災士の資格を持つ著者のおすすめは「安全エリア」を作ること【著者インタビュー】
2026年は東日本大震災から15年。話題にあがる機会も減りつつあり、当時のことを知らない世代も増えてきた。しかし日本のどこにでも、いつ起きても不思議ではないのが地震。あなたは「今日地震が起きても大丈夫」と言える備えをしているだろうか？
2025年12月に発売された『今日、地震がおきたら』（アベナオミ/KADOKAWA）は宮城県利府町で地震にあい、当時1歳7か月の長男と夫と共に自宅避難生活を経験した著者・アベナオミさんによる実録コミックエッセイ。3月11日から3週間の日常がリアルに、鮮明に記録されている。子どもにも当時のことが伝わるようにと漫画の漢字全てに読みがながふられるなど、アベさんの思いが詰まった一冊だ。
※『今日、地震がおきたら』は、著者が東日本大震災を経験した当時（2011年3月11日〜4月）の詳細なメモを元にまとめています。その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます。お読みになる際は、予めご留意ください。
――本作はコラムも充実していますね。内容はどうやって決めたのでしょうか？
アベナオミさん（以下、アベ）：すぐできる、お金のかからない防災術を紹介したいというのがまずありました。その中でまず一番に載せたいと思ったのが“安全エリア”についてです。「“安全エリア”という、揺れを感じた時に集まる場所を作っておく」ということなんですが、この15年間防災のことをずっと考えていた中で、一番効果があったと感じたのがこれなんです。実は宮城県って、この15年の間に3回くらい大きな地震があったんですね。2022年3月に発生した福島県沖地震では震度6強の揺れを観測し、家の土台と駐車場が1センチずれるほどの揺れでしたが、防災対策をいろいろとしていたおかげで被害はほぼゼロ。唯一、キッチンでみかんが落ちただけでした。近所のお家は東日本大震災の時くらい散らかったそうです。
――家具が倒れたり上から物が落ちたりしてこない、ここは安全、という場所を作っておくんですね。
アベ：はい。私が留守で、小学生の子どもだけで家にいた時に震度5弱の地震があったのですが、その時も子どもたちは安全エリアにしっかりいてくれて。ちゃんとクッションを頭に乗せてNHKをつけていました。この時「しっかり伝えておけば離れたところで被災しても安心できるんだ」としみじみ感じて、自分がやってきたことの答え合わせができた気がしました。そういった自信を持っておすすめできる防災術がコラムには載っています。
――私、子どもだけで留守番している時のことを今までまったく考えていませんでした。
アベ：もしかしたら、ちょっとゴミ捨てに行ったりしたその時に地震が起きるかもしれないですよね。私はちょっとだけ出かける時でも「もし地震が起きたらどこにいるんですか」って子どもたちに言うんですよ。そうすると「安全エリア」と子どもたちが答えます。子どもたちからはウザいと思われていると思いますが（笑）、いざという時に「ここにいればいいんだ」って瞬時に考えられることが大切なので。
取材・文＝原智香