＝LOVE瀧脇笙古「普段とはまた違った系統」ミニスカコーデ披露「おしゃれ上級者」「破壊力すごい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が3月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露した。
【写真】24歳イコラブメンバー「破壊力すごい」美脚際立つミニスカコーデ
過去の投稿で、「今日はgray dayでした！」「最近の流行りはグレーのお洋服です！」とつづり「対面お話し会」でのグレーのコーディネートを公開していた瀧脇。この日の投稿では「こちらもグレー！普段とはまた違った系統のお洋服！可愛い！なんだか三つ編みを久々にやった気がします！」と記し、ツインの三つ編みのヘアスタイルで水色のストライプのミニシャツワンピースの上にグレーのニットを重ね、ロングブーツを履いた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ビジュアル神」「おしゃれ上級者」「三つ編み似合ってる」「破壊力すごい」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
