TBS「THE MC3」後番組「タミ様のお告げ」放送終了へ 総合的に判断「中居さんがどうこうということではなく」
【モデルプレス＝2026/03/06】TBSは2026年3月6日、同局にて2026年4月期番組改編説明会を実施。中居正広氏の出演していた「THE MC3」（同局系）のリニューアル番組として放送されていた「タミ様のお告げ」（毎週月曜よる9時〜）の放送終了を発表した。
【写真】深夜2時半まで続いたフジ会見 怒号飛び交う
中居正広氏の引退の影響は大きいか、との質問に同局は「東野さん、ヒロミさんにも大変ご尽力いただいている番組ですので」と司会を務めるヒロミと東野幸治に触れつつ、「総合的な判断と言いますか、中居さんがどうこうということではなく、番組を続けていく中で視聴率的になかなか難しくなってきたっていうのが改編の理由です」と答えた。
中居をめぐっては、女性とのトラブルや同トラブルにフジテレビ社員が一部関与していたと「週刊文春」（文藝春秋）などで報じられ、2025年1月22日時点ですべてのレギュラー番組からの降板、冠番組の打ち切り、同月23日には芸能界の引退を発表。「THE MC3」は2024年12月9日の放送を最後に休止状態となり、2025年3月24日より「タミ様のお告げ」としてリニューアルスタートしていた。
TBSテレビの2026年4月改編では「これを見られるのはTBS系だけ」にこだわり、同局でしか観られない歌唱素材やドラマをふんだんに届ける。「TBSらしさ」にこだわったラインアップでNo.1かつOnly1を目指していく。改編率は全日8.24％、ゴールデンタイム（19時〜22時）9.05％、プライムタイム（19時〜23時）17.14％（2026年3月6日現在）である。司会は、同局系アナウンサーの佐々木舞音、南後杏子が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「タミ様のお告げ」放送終了
◆TBS、2026年4月改編のこだわりは「これを見られるのはTBS系だけ」
