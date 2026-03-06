寺島しのぶ「背中に飛び乗ってきた」息子・尾上眞秀との仲良しショット公開「甘え方が可愛すぎ」「大きくなりましたね」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】女優の寺島しのぶが3月5日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優・尾上眞秀との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
◆寺島しのぶ、成長した眞秀との仲睦まじいおんぶショット公開
寺島は「散々回ったら、背中に飛び乗ってきた。もう私をおんぶしてくれ！」とつづり、眞秀との2ショットを投稿。疲れた眞秀が寺島の背中に飛び乗ってきたという、微笑ましい姿を披露した。
◆寺島しのぶの投稿に反響
この投稿に「甘え方が可愛すぎて尊い」「素敵な親子ショットに癒される」「2人の笑顔が最高」「仲良しすぎてキュンとした」「しのぶさんパワフル」「息子さん大きくなりましたね」などと反響が集まっている。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
