寺島しのぶ「背中に飛び乗ってきた」息子・尾上眞秀との仲良しショット公開「甘え方が可愛すぎ」「大きくなりましたね」の声

寺島しのぶ「背中に飛び乗ってきた」息子・尾上眞秀との仲良しショット公開「甘え方が可愛すぎ」「大きくなりましたね」の声