【ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション】 3月13日 発売予定 価格：1個1,800円

ポケモンは、「ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション」を3月13日に発売する。価格は1個1,800円。

本商品は、「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズの強化拡張パック「ポケモンカード151」に収録されたポケモンのカードから12種 + シークレット1種の計13枚をフィギュアとして立体化したもの。ポケモンカードに描かれたポケモンを立体化した商品の発売は日本国内では初となる。

いずれのフィギュアもイラストレーターによって描かれたポケモンたちを忠実に再現しており、ポケモンカードならではの個性あふれるイラストのタッチを立体で楽しめる。

また、フィギュアとカードを飾ることができるディスプレイフレーム付き台座もセットになっており、同封されているポケモンカードと一緒に鑑賞できる。

ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション

発売日：3月13日（金）

価格：1,800円

販売店舗：ポケモンセンター・ポケモンセンターオンライン。ポケモンセンターオンラインでは、3月13日10時より取扱いが開始される。

【内容物】 ポケモンフィギュア...1個 ディスプレイフレーム付き台座...1個カード...1枚強化拡張パック「ポケモンカード151」に収録されている全13種のカードから、ランダムで1枚入っている。 フシギソウ 002/165 U ウインディ 059/165 U ゴーリキー 067/165 U パウワウ 086/165 C ベトベター 088/165 C ゲンガー 094/165 R マルマイン 101/165 R タマタマ 102/165 C カラカラ 104/165 C ラッキー 113/165 R ポリゴン 137/165 C ミニリュウ 147/165 C シークレット

※この商品にはスタンダードレギュレーションの大会では使用できないカードが含まれております。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。