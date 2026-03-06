¡Ú ¼Ö°Ø»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ãö¼í¤È¤â¤« ¡Ûº£·î4Æü¤Î¶¯É÷¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¡×´ÇÈÄÊøÍî¤Î»ö¸Î¤Ë¿´ÄË¤á¤ë¡¡2018Ç¯4·î¤Ë¶¯É÷¤Î»ö¸Î¤Ç²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¡Ú ²¾ÌÌ½÷»Ò ¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¤è¤ê¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃö¼í¤È¤â¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¶¯É÷¤Î»ö¸Î¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤Ïº£·î5Æü¡ÖºòÆü¤Ï¤È¤Æ¤âÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡×¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÊÌÚ¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê»ÜÀß¤Ç¶¯É÷¤Î¤¿¤á¤Ë´ÇÈÄ¤¬ÅÝ¤ì¡¢²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¡Ö»ä¤Ï¶¯É÷¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿´ÇÈÄ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö²ø²æ¤µ¤ì¤¿3Ì¾¤ÎÊý¤Ë¸å°ä¾É¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¼þ¤ê¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤è¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯4·î¡¢¶¯É÷¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿´ÇÈÄ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤êÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î°Ê¹ß¤Ï²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÆ±Ç¯8·î¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°·ÑÂ³¤ò·è°Õ¤·¡¢°ÊÍè¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú Ã´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¡Û