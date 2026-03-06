今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えしています。今回ご紹介したいのは、福島大学で災害ボランティアなどの活動を行う学生らが考案した「ぼうさい意識袋」です。

袋の中には一般的な防災バッグとかわらない、水や食料などが入っているんですが、なかでも特徴的なものは「トランプ」が入っているんです。これは、実際に東日本大震災で避難を経験した渡部智美さんという学生のアイデアから防災グッズに加えられました。

渡部さんは「避難先でゲームをして、地震や津波の恐怖が和らいだ」「トランプは幅広い年齢層が遊べて、遊びの種類も多いことが決め手だった」ということです。

――避難所で娯楽品を使うのは不謹慎なんじゃないかという声を耳にしたことがありますが、不安や緊張に襲われる避難生活、少しでも心のケアができるグッズを入れておくのも大切な備えですよね。

東日本大震災から15年、記憶が徐々に風化しつつある中で、防災への“意識”づくりが大切との考えから「ぼうさい“意識”袋」と名付けられたそうです。

いつ起きるかわからない災害、防災用品だけでなく心のケアも考えたグッズもプラスして備えておきたいですね。