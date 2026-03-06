この週末、県内では強風や高波に注意が必要です。



下越と佐渡では７日昼前から夜のはじめ頃にかけて高波に、佐渡では７日昼前から昼過ぎにかけて強風に注意・警戒してください。



新潟地方気象台によると前線を伴った低気圧が７日にかけて発達しながら日本海を東北東に進む見込みです。このため、新潟県では、海上で非常に強い風が吹き、海はしける所があるでしょう。



予想より低気圧が発達した場合には、下越と佐渡では警報級の高波となる可能性があり、佐渡では暴風警報を発表する可能性があります。





◆風の予想７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １５メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 １８メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 １８メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）◆波の予想７日に予想される波の高さ下越 ５メートル中越 ４メートル上越 ４メートル佐渡 ５メートル下越と佐渡では７日昼前から夜のはじめ頃にかけて高波に注意・警戒し、佐渡では７日昼前から昼過ぎにかけて強風に注意・警戒してください。※６日午後４時３０分発表「高波と強風に関する新潟県気象情報」より