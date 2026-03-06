資料映像より

この週末、県内では強風や高波に注意が必要です。

下越と佐渡では７日昼前から夜のはじめ頃にかけて高波に、佐渡では７日昼前から昼過ぎにかけて強風に注意・警戒してください。

新潟地方気象台によると前線を伴った低気圧が７日にかけて発達しながら日本海を東北東に進む見込みです。このため、新潟県では、海上で非常に強い風が吹き、海はしける所があるでしょう。

予想より低気圧が発達した場合には、下越と佐渡では警報級の高波となる可能性があり、佐渡では暴風警報を発表する可能性があります。

◆風の予想
７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越　陸上　１５メートル　（３０メートル）
下越　海上　２０メートル　（３０メートル）
中越　陸上　１５メートル　（３０メートル）
中越　海上　１８メートル　（３０メートル）
上越　陸上　１２メートル　（２５メートル）
上越　海上　１８メートル　（３０メートル）
佐渡　陸上　１８メートル　（３０メートル）
佐渡　海上　２０メートル　（３０メートル）

◆波の予想
７日に予想される波の高さ
下越　５メートル
中越　４メートル
上越　４メートル
佐渡　５メートル

下越と佐渡では７日昼前から夜のはじめ頃にかけて高波に注意・警戒し、佐渡では７日昼前から昼過ぎにかけて強風に注意・警戒してください。

※６日午後４時３０分発表「高波と強風に関する新潟県気象情報」より