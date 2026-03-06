秋田地方気象台は「暴風と高波に関する秋田県気象情報」を午後4時30分に発表しました。



沿岸の海上では、発達する低気圧の影響で西よりの暴風となり、大しけとなるでしょう。



7日昼前から夜のはじめごろにかけて暴風に警戒し、7日夕方から夜遅くにかけて高波に警戒してください。



＜概況＞

前線を伴った低気圧が日本海にあって、東へ進んでいます。



この低気圧は、発達しながら7日にかけて北日本へ進むでしょう。





また、7日には三陸沖で別の低気圧が発生し、北海道付近へ進む見込みです。このため、沿岸の海上では気圧の傾きが大きくなり、西よりの非常に強い風が吹き大しけとなるでしょう。予想よりも低気圧が発達した場合は、沿岸の陸上や内陸でも警報級の風となる可能性があります。＜風の予想＞7日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。＜波の予想＞7日に予想される波の高さは6メートルです。＜防災事項＞沿岸の海上では7日昼前から夜のはじめ頃にかけて、西よりの暴風に警戒し、7日夕方から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、沿岸の陸上や内陸でも、西よりの強風による交通障害や建物への被害に注意・警戒してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。