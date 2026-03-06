6人乗り“3＋3”が生んだ革新パッケージ

街を走るクルマを見渡すと、いまは背の高いコンパクトなミニバンがすっかり定番になりました。

買い物や子どもの送迎、週末のレジャーまで幅広くこなせることから、多くの家庭にとって頼れる存在となっています。

こうした流れはここ数年でさらに強まり、各メーカーが力を入れて新型車を投入しています。

現在、コンパクトミニバンの代表格として高い人気を誇るのが、トヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」です。

しかし、このジャンルがここまで確立される以前に、すでに同じ発想で登場していたモデルがあったことは、あまり知られていないかもしれません。

その一台が、1998年に日産から発売された「ティーノ」です。当時の自動車市場はRVブームが一段落し、より実用的で日常生活に寄り添うクルマが求められていました。

日産はその変化を敏感に察知し、セダンの扱いやすさとミニバンの室内空間を融合させた新しい提案としてハイトワゴンのティーノを送り出しました。

ボディサイズは全長4270mm×全幅1760mm×全高1610mmで、3ナンバーサイズに属しながらも、全長は現行のシエンタやフリードとほぼ同じサイズで、取り回しに配慮された設計でした。

ベースには当時の「サニー」のプラットフォームを活用しつつ、室内空間を最大限に広げる工夫が施されています。

特筆すべきは室内幅1500mmという余裕あるキャビンで、2列シートながら6人がゆったり座れる設計でした。

このパッケージングは、現在のコンパクトミニバンと比較しても遜色のない先進性を感じさせます。

ティーノの最大の特徴は、前列3人、後列3人の“3＋3”レイアウトでした。2004年に登場したホンダ「エディックス」も3列ではなく2列6人乗りという独自性を打ち出しましたが、ティーノはそれよりも早く同様のコンセプトを実現していたのです。

前席はベンチシートとし、コラムシフトと足踏み式パーキングブレーキを採用することで足元空間を広く確保。前席中央を通って後席へ移動できるウォークスルー構造を実現していました。

日常の乗り降りや狭い駐車場での移動を考えると、非常に合理的な設計だったといえます。

荷室の使い勝手も徹底して追求されていました。後席を倒せば商用車に匹敵する広いラゲッジスペースが出現し、大きな荷物の積載も容易でした。

さらに後席は工具なしで取り外しが可能で、しかも車検証の記載変更が不要という柔軟さも備えていました。

家族構成や用途に応じて車内を自在にアレンジできる点は、現代の多機能ミニバンが重視する価値観そのものです。

パワートレインは1.8リッターと2リッターの直列4気筒エンジンが用意され、価格は1.8リッター車が169万7000円から、2リッター車が189万6000円でした。

当時としては手が届きやすい価格帯でありながら、独創的なパッケージングを備えていた点は評価に値します。

さらに見逃せないのが、日産初のハイブリッド車となった「ティーノ ハイブリッド」の存在です。

わずか100台限定で販売されたこのモデルは、1.8リッターエンジンにモーターとリチウムイオン電池を組み合わせたシステムを搭載していました。

10・15モード燃費は23.0km／Lを達成し、当時のガソリン車と比べて圧倒的な低燃費を実現しています。

トヨタの初代「プリウス」が28.0km／Lを記録していたとはいえ、23.0km／Lという数値は1990年代後半の技術水準を考えれば十分に先進的でした。

日産が早い段階から電動化技術に取り組んでいたことを示す象徴的なモデルといえるでしょう。

しかしながら、その革新性は必ずしも市場の支持に直結しませんでした。6人乗りというレイアウトは一部のユーザーには魅力的であったものの、一般的な5人乗りに慣れた消費者には受け入れにくい側面もあったようです。

結果として2002年のマイナーチェンジで6人乗り仕様は廃止され、5人乗りへと一本化されました。そして2003年には国内販売を終え、短い歴史に幕を下ろします。

発売からおよそ5年弱で姿を消したティーノですが、いま振り返るとその内容は極めて意欲的でした。

限られたボディサイズの中で居住性と実用性を最大化し、さらにはハイブリッド技術まで取り入れた挑戦的な一台だったのです。

現在、コンパクトミニバンが改めて脚光を浴びている状況を見ると、ティーノが提示したアイデアは決して時代遅れではありません。むしろ少し早すぎた存在だったのかもしれません。