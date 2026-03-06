第6回WBCが5日から開幕

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦に臨む。午後7時プレーボールの一戦。試合開始5時間以上前から、東京ドームには多くのファンが大挙。SNS上でも驚きが広がった。

まさに人、人、人だった。グッズ売り場には長蛇の列でき、購入するまでにかなりの時間を要するほど。ゲート前にも人だかりができ、写真撮影などを楽しむファンで溢れかえった。

事態を想定してか、東京ドームのグッズショップは朝5時30分オープンだったものの、試合時間が近づくにつれて人の量は数えきれないほどになっている。東京ドームの“異様な光景”に「人えぐすぎる」「なんだこれ」「真っ直ぐ歩けませんw」「人やばすぎて進めない」「人の量えぐいなこれ」と驚きが広がった。

チャイニーズ・タイペイ戦では山本由伸投手が先発する。以降は7日に韓国戦、8日オーストラリア戦、10日チェコ戦に臨む。侍ジャパンの試合はチケットが全て完売となっている。（Full-Count編集部）