¡¡Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAnotherADdress¡Ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢°áÎà¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖroopAward 2025¡¾2026¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ª¤è¤Ó¼ø¾Þ¼°¤ò¡¢3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¸·ë¡ª¡¡ºÇ½ª¿³ºººîÉÊ°ìÍ÷
¢£½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¶á¤Ë
¡¡¡ÖroopAward 2025¡¾2026¡×¤Ï¡¢ÇÑ´þÍ½Äê¤Î°áÎà¤òÁÇºà¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¡¢´°À®ÅÙ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ò¶¥¤¦¸ÅÃå¥ê¥á¥¤¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten Fashion Week TOKYO2026 A¡¿W¡×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°áÎà¤Î¡È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ä¡È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿°áÎà¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡É¡¢¡È°áÎà¤ò¸¶ÎÁ¤Þ¤ÇÌá¤¹¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢3¤Ä¤Î½Û´Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿AnotherADdress¤¬¡¢¡È¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÉþ¤ò²ó¼ý¤·¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤¹¤ë¡¢¡ÖÂè4¤Î½Û´Ä¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Î½é³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï¡¢Ìó2000Ãå¤Î°áÎà¤ò²ó¼ý¤·¡¢452Ãå¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¡£¼ø¾Þ¼°ÅöÆü¤ÏÌó1Ëü1000¿Í¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¸å¤Î»Ñ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼¡²ó¤â°áÎà¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ìó700Ãå¤Î°áÎà¤ò²ó¼ý¤·¡¢Ìó390Ãå¤ÎºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢86Ì¾¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éºÇ½ª¿³ºº¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¥×¥íÉôÌç3Ì¾¡¢³ØÀ¸¡¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÉôÌç8Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È·×11Ì¾¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿11ºîÉÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤¬ÃåÍÑ¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¸å¡¢¿³ºº°÷¤ÎÅêÉ¼¿³ºº¤Ë¤è¤ê³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥×¥íÉôÌç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê100Ëü±ß¡¢³ØÀ¸¡¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÉôÌç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê50Ëü±ß¡¢³Æ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë30Ëü±ß¡¢³Æ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¢¥É¥ì¥¹ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë10Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
