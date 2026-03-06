「ヨドコウ」→「ハナサカ」に！ セレッソ本拠地の“新名称”が決定！ ４月から変更へ、ヤンマーがネーミングライツ取得

「ヨドコウ」→「ハナサカ」に！ セレッソ本拠地の“新名称”が決定！ ４月から変更へ、ヤンマーがネーミングライツ取得