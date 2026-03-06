「ヨドコウ」→「ハナサカ」に！ セレッソ本拠地の“新名称”が決定！ ４月から変更へ、ヤンマーがネーミングライツ取得
セレッソ大阪は３月６日、ホームゲームの拠点として活用している長居球技場のネーミングライツをヤンマーホールディングス株式会社が取得したと発表した。
これにより、現在「ヨドコウ桜スタジアム（略称：ヨドコウ）」として使用されているスタジアムの名称が変更に。４月１日以降の新愛称は「YANMAR HANASAKA STADIUM（ヤンマーハナサカスタジアム）」となる。略称は「ハナサカ」。
クラブによると、スタジアム名にある「HANASAKA」という言葉は、「人の可能性を信じ、挑戦を後押しする」という、ヤンマーに創業以来受け継がれる精神を象徴している。
また、C大阪では、「未来に美しい花をたくさん咲かせたい」という思いを込めた育成サポートクラブ「ハナサカクラブ」を運営。クラブはヤンマーの「HANASAKA」の精神に深く共感しており、両者の理念が相乗することで、選手たちが挑戦し、その姿を多くの人々がワクワクしながら後押しする場を創出していく。そして、スポーツ文化の振興や次世代を担う人材育成をともに実現することを目的としている。
なお、４月18日に開催されるJ１百年構想リーグ第11節の京都サンガF.C.戦が、新スタジアム名称を記念したヤンマーサポーティングマッチとして開催される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
