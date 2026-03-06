MALIA. 移住先ドバイから離れたことを報告 中東情勢の緊迫化を受け「すべてが変わる日々でした」
4児の母でモデル・起業家のMALIA.（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。移住先であったドバイから離れたことを報告した。
【写真】「パッと動けたのが幸いでした」移住したドバイから離れたことを報告したMALIA.
MALIA.は、中東情勢の緊迫化を受け「3月4日Dubaiを離れることに。荷造りはしていたので、パッと動けたのが幸いでした。夜中から明け方にかけて父から何度も連絡があり、国の状況を踏まえて優しく解説をしてくれました。彼自身、国の情勢が分かるから。もあるし、もちろん父親だから、祖父だから。が大きい」とつづっている。
続けて「家族がどれだけ心配しているのか感じた。わたしは、ぽっちゃんが不安がらないようにと今できる最善を尽くしたし、日常に見える景色は何とも通常運転に感じていたの。何かあったら、それはその時だし、人生悔いなし！そこまで考えていた」と、環境の変化に母として覚悟を持って行動していたことを明かした。
本来は、春休みで渡航予定だったフライトを急遽変更したと話し「この5日間は、人生で経験したことのないことの連続で、考え方から人生観まで、すべてが変わる日々でした。ここ何日もぶっ通しで寝てないからさ、まずは一旦、寝ます。ご心配をおかけしました。ありがとうございます。わたしたち、無事です」と心境を吐露し、改めて無事であることを報告した。
MALIA.は2002年、当時横浜F・マリノスの田中隼磨選手と19歳で結婚。長男を出産したが04年に離婚し、翌05年に総合格闘家の山本“KID”徳郁さんと再婚した。同年に次男、さらに翌06年には第3子となる長女を出産したが09年に再び離婚。15年元日に当時横浜F・マリノスの佐藤優平選手と結婚したが、17年3月に離婚し、同年11月に三渡洲舞人と結婚。翌18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に4度目の離婚を発表。22年8月にドバイへの移住を報告した。
