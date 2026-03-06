新潟県は6日、南魚沼市の旅館「五倫荘」で提供された食事を原因とするノロウイルス食中毒が発生したと発表しました。

南魚沼保健所によりますと、3月2日午前8時半頃、患者の家族から保健所に旅館「五倫荘」に宿泊した複数人が胃腸炎症状を呈しているとの連絡がありました。



同所が調査した結果、2月25日から28日の間に同旅館に宿泊した31グループ83人のうち、18グループ40人(男性33人、女性7人)が発熱、下痢、吐き気、おう吐などの症状を呈していたことが判明。年齢層は10歳未満から50代で、このうち25人が治療を受けましたが、入院者はいないということです。





検査の結果、患者7グループ12人と調理従事者3人の便からノロウイルスが検出されました。同所は患者に共通する食事が同旅館の提供した食事に限られることや、患者及び従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、医師から食中毒の届出があったことから、2月25日夕食から3月1日朝食の間に提供された食事を原因とする食中毒と断定しました。同所は3月6日から3日間の営業停止処分を実施し、調理施設の清掃や従事者の健康管理の徹底を指示しました。同旅館は3月4日夕食から食事の提供を自粛しています。患者は全員快方に向かっているということです。