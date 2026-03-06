◆オープン戦 オリックス―巨人（６日・京セラドーム大阪）

オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が６日、試合前練習に合流した。パートナーとの間に授かった、第１子となる長男の出産立ち会いで２月下旬に離日し、米国に帰国していた来日３年目右腕。２月２５日に無事に誕生し、４日に再来日した。「生まれました。初めて見た瞬間は泣きました」と、感無量の様子だった。

首元に「感謝」とタトゥーを入れるほどの親日家は、予定通り日本名の「賢造（ケンゾウ）」と命名。「奥さん（パートナー）とすてきな響きが何かと探していたときに、まず『ケンゾウがいいね』と決めました。漢字に一つ一つ意味があると知ったので、意味を調べながら『これにしようか』という話で…」と説明した。今季は自身初の２ケタ勝利とノーヒットノーラン達成が目標。「今までは自分のためだけに投げていたという感じだったけど、今は赤ちゃんのために投げたいという新たな気持ちが芽生えた」と笑顔を見せた。

「向こうで４イニング（分）は投げてきた。調整自体は順調に来ているし、開幕にも間に合います」と宣言。一家の大黒柱として、たくましく腕を振るつもりだ。