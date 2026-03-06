【スタジオアリス「マイマリオ」の赤ちゃん撮影サービス】 3月9日 開始予定 【ヨッシーデザインの服や雑貨】 3月14日 発売予定

スタジオアリスにて、3月9日より「マイマリオ」赤ちゃん向けフォトサービスが開始する。

「マイマリオ」は、小さな子供向けの商品シリーズ。つみきや絵本、服、ぬいぐるみ、スマートフォン向けアプリといった、親子でいっしょに楽しめる様々なアイテムを展開している。

「マイマリオ」の赤ちゃん向けフォトサービスでは、専用のコスチュームを着用し、マリオやルイージになりきって、スーパーマリオの世界の撮影が楽しめる。

さらにバンダイから3月14日より、ヨッシーデザインの服や雑貨も登場する。

スタジオアリス「マイマリオ」赤ちゃん向けフォトサービス開始

3月9日 開始予定

「マイマリオ」の赤ちゃん向けフォトサービスでは、専用のヘッドコスチュームも用意されており、ベビィマリオやベビィルイージ、キノピオになりきって、雲やシャボン玉のふんわりとしたスーパーマリオの世界の撮影が楽しめる。

アクリルスタンドミニ

写真の背景とリンクする“雲のデザイン”となっている「アクリルスタンドミニ（スーパーマリオ）」も、同日から販売開始される。どこにでも飾りやすいクリアな質感となっており、玄関でもリビングでも、好きな場所に置いて、かわいい姿を眺めることができる。

プレゼントキャンペーンも開催

開催期間：3月9日～5月31日

期間中、マイマリオの赤ちゃん撮影や他のスーパーマリオ撮影を購入すると、「スーパーマリオデザイン限定フォトマグネットシート（1カット）」がもれなくもらえる。

※お一家族様1点となります。

※各種サービス券及び金額条件付きプレゼント、その他キャンペーンと併用いただけます。

ヨッシーデザインの服や雑貨が登場！

3月14日 発売予定

3月14日からバンダイより、ヨッシーをデザインした服や雑貨が登場する。ヨッシーになりきれるパーカーやロンパース、さらにはヨッシーのたまごをモチーフにしたスタイなど、計6点がラインナップされる。これらの商品は、Nintendo TOKYO、OSAKA、KYOTO、FUKUOKAの4店舗での取り扱いとなっている。

(C)Nintendo