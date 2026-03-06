スタジオアリスで「マイマリオ」の赤ちゃん撮影サービスが開始！ 写真の背景とリンクするアクスタが作れる任天堂直営オフィシャルストアには新たにヨッシーの服飾品シリーズが登場
スタジオアリスにて、3月9日より「マイマリオ」赤ちゃん向けフォトサービスが開始する。
「マイマリオ」は、小さな子供向けの商品シリーズ。つみきや絵本、服、ぬいぐるみ、スマートフォン向けアプリといった、親子でいっしょに楽しめる様々なアイテムを展開している。
「マイマリオ」の赤ちゃん向けフォトサービスでは、専用のコスチュームを着用し、マリオやルイージになりきって、スーパーマリオの世界の撮影が楽しめる。
さらにバンダイから3月14日より、ヨッシーデザインの服や雑貨も登場する。
スタジオアリス「マイマリオ」赤ちゃん向けフォトサービス開始
3月9日 開始予定
「マイマリオ」の赤ちゃん向けフォトサービスでは、専用のヘッドコスチュームも用意されており、ベビィマリオやベビィルイージ、キノピオになりきって、雲やシャボン玉のふんわりとしたスーパーマリオの世界の撮影が楽しめる。
アクリルスタンドミニ
写真の背景とリンクする“雲のデザイン”となっている「アクリルスタンドミニ（スーパーマリオ）」も、同日から販売開始される。どこにでも飾りやすいクリアな質感となっており、玄関でもリビングでも、好きな場所に置いて、かわいい姿を眺めることができる。
プレゼントキャンペーンも開催
開催期間：3月9日～5月31日
期間中、マイマリオの赤ちゃん撮影や他のスーパーマリオ撮影を購入すると、「スーパーマリオデザイン限定フォトマグネットシート（1カット）」がもれなくもらえる。
※お一家族様1点となります。
※各種サービス券及び金額条件付きプレゼント、その他キャンペーンと併用いただけます。
ヨッシーデザインの服や雑貨が登場！
3月14日 発売予定
3月14日からバンダイより、ヨッシーをデザインした服や雑貨が登場する。ヨッシーになりきれるパーカーやロンパース、さらにはヨッシーのたまごをモチーフにしたスタイなど、計6点がラインナップされる。これらの商品は、Nintendo TOKYO、OSAKA、KYOTO、FUKUOKAの4店舗での取り扱いとなっている。
(C)Nintendo