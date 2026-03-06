歌手で俳優の星野源が、韓国のファッション誌「ＤＡＺＥＤ ＫＯＲＥＡ」３月号に登場。激変ぶりがＳＮＳに投稿され、話題になっている。

星野は６日までに「ＤＡＺＥＤ ＫＯＲＥＡ」の公式アカウントの投稿を引用する形で自身のインスタグラムを更新。モデルショットや撮影の様子を映した動画などアップした。

星野は、黒髪を外ハネにさせたヘアスタイルを披露。ピンクのシャツに黒のジャケットを合わせたスタイリングで、普段と違う表情を見せた。他にも、デニムシャツにオーバーサイズのコートを合わせたコーデやメガネのアップショットなど複数枚公開した。

この投稿に「可愛いもかっこいいも持ち合わせてるって（改めて）ナニゴト．．．」「やだ！なに！かっこいい！やだ！！すき！」「見たことのない新たな源さんかっこよすぎてツラい」「ファッションというアートの中の源さんすこぶる素敵で大好きです」「ただただありがとうございます」「素敵 いつもと違う源さん、かっこいいです！韓流メイクでしょうか。ありがとうございます」「新しい源くんが沢山（たくさん）見れて楽しい」などのコメントが寄せられている。