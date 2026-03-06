ＦＣ東京は６日、小平グラウンドで７日のホーム・横浜ＦＭ戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて非公開で調整した。前節は柏に０―２で敗れて今季初黒星。東の６位からの浮上を目指し、仕切り直しの一戦に向かう。

＊ ＊ ＊

松橋力蔵監督は今週の練習で選手たちに向け「もう一度自分たちの目標を伝えた。『みんなで優勝しよう』と。再確認して入った」と話した。相手の横浜ＦＭは開幕３連敗後、前節、東京Ｖを相手に初勝利を挙げており「前の選択肢をチョイスするのが非常に早い。サイドの選手のところから確実に（クロスが）入ってくるというところ、そこはしっかり警戒しないといけない」と気を引き締めた。チームは負傷者も出ているようだが指揮官は「いい準備をみんなしてくれているのでしっかり自分を表現してほしい。そこさえできれば必ずいいゲームになると思う」と具体名は挙げずとも、代役に期待を寄せた。

優勝を目指そうという指揮官の言葉に、前節初先発のＭＦ佐藤龍之介は「監督がそういうことを口に出したことは僕がＦＣ東京にいて初めて。みんながそういう認識になっているのがいいことだし、一回の負けで目標を下げる必要も一切ない。チームの士気は上がっていると思う。（ＭＵＦＧ国立は）代表ではベンチだったので、まだピッチに立ったことがない。そこでプレーできることをまず楽しみたい」とうなずいた。