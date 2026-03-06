AKB48メンバー、ハイクオリティな自作ビスチェ披露「器用すぎてびっくり」「編み物ガチ勢で親近感わく」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】AKB48の岩立沙穂が3月5日、自身のInstagramを更新。自作のビスチェを着た姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳AKB48メンバー「自作でこのクオリティは強い」“売り物級”手編みビスチェ着た姿
岩立は「自作のビスチェを着た日」とつづり、淡いブルーの手編みビスチェを着用した私服ショットを公開。「昨年の夏に編み物にハマり ちょっと大きいものに挑戦したいと思って」と制作の経緯を明かし、「達成感がすごかったよー！」と喜びをつづっている。
さらに、手に持っているピンクの巾着ポーチも自作であると紹介。可愛らしいワッフル編みのポーチについて「ポリエステルの毛糸を使ったんだけど 手触りがもちもちしてお気に入りです」と明かした。
この投稿に、ファンからは「自作でこのクオリティは強い」「ビスチェ似合ってて可愛い」「編み物ガチ勢で親近感わく」「めちゃ綺麗に編めてて尊敬」「器用すぎてびっくり」「といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳AKB48メンバー「自作でこのクオリティは強い」“売り物級”手編みビスチェ着た姿
◆岩立沙穂、自作ビスチェ着用ショット披露
岩立は「自作のビスチェを着た日」とつづり、淡いブルーの手編みビスチェを着用した私服ショットを公開。「昨年の夏に編み物にハマり ちょっと大きいものに挑戦したいと思って」と制作の経緯を明かし、「達成感がすごかったよー！」と喜びをつづっている。
◆岩立沙穂の手編みビスチェに反響
この投稿に、ファンからは「自作でこのクオリティは強い」「ビスチェ似合ってて可愛い」「編み物ガチ勢で親近感わく」「めちゃ綺麗に編めてて尊敬」「器用すぎてびっくり」「といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】