3児の母・川崎希、長男長女に「なでなでされてる」寝起きの次女公開「なんて優しい世界」「微笑ましくて癒された」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】タレントの川崎希が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男と長女に撫でられている次女の写真を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「寝顔が可愛すぎる」0歳次女が撫でられる眼福ショット
川粼は「お兄ちゃんお姉ちゃんに寝起きになでなでされてるグーちゃん」と「グーちゃん」の愛称で呼ばれる次女の写真を公開。ベビーベッドでまだ目を閉じている次女の頭を小さな2本の手が撫でている様子が写し出されている。
この投稿に、ファンからは「なんて優しい世界」「優しいお兄ちゃんお姉ちゃん」「ウルウルしちゃう」「微笑ましくて癒された」「グーちゃんの寝顔が可愛すぎる」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳3児のママタレ「寝顔が可愛すぎる」0歳次女が撫でられる眼福ショット
◆川崎希、兄と姉に撫でられている次女の寝起きショット公開
川粼は「お兄ちゃんお姉ちゃんに寝起きになでなでされてるグーちゃん」と「グーちゃん」の愛称で呼ばれる次女の写真を公開。ベビーベッドでまだ目を閉じている次女の頭を小さな2本の手が撫でている様子が写し出されている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「なんて優しい世界」「優しいお兄ちゃんお姉ちゃん」「ウルウルしちゃう」「微笑ましくて癒された」「グーちゃんの寝顔が可愛すぎる」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】