3児の母・川崎希、長男長女に「なでなでされてる」寝起きの次女公開「なんて優しい世界」「微笑ましくて癒された」の声

3児の母・川崎希、長男長女に「なでなでされてる」寝起きの次女公開「なんて優しい世界」「微笑ましくて癒された」の声