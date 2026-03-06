６日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。中東情勢の緊迫化による原油高が警戒されたが、売り一巡後は買いが優勢となりプラス圏に切り返した。



大引けの日経平均株価は前日比３４２円７８銭高の５万５６２０円８４銭。プライム市場の売買高概算は２３億５１８６万株。売買代金概算は７兆３６０３億円となった。値上がり銘柄数は７５７と全体の約４７％、値下がり銘柄数は７８７、変わらずは５１銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウが７８４ドル安と大幅反落した。中東情勢の緊迫化で原油価格の指標であるＷＴＩ価格が一時１バレル＝８２ドル台まで急上昇したことを嫌気する売りが膨らんだ。これを受け、日経平均株価は値を下げて始まり、一時下落幅は７６０円を超えた。ただ、売り一巡後は下値に買いが入り、午前１１時過ぎには日経平均株価はプラス圏に浮上した。時間外取引でＷＴＩ価格は前日に比べやや値を下げる一方、米株価指数先物は上昇して推移していることから、東京株式市場では下値を拾う動きが強まった。ただ、週末要因に加え、今晩は米２月雇用統計や１月小売売上高の発表が予定されていることから、後場はやや様子見姿勢も強まった。



個別銘柄では、ＪＸ金属＜5016＞やアドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞が高く、ソフトバンクグループ＜9984＞やファーストリテイリング＜9983＞も値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞もしっかり。トヨタ自動車＜7203＞やキーエンス＜6861＞、任天堂＜7974＞が値を上げた。住友ファーマ＜4506＞が買われた。



半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やレーザーテック＜6920＞が安く、フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞、住友電気工業＜5802＞といった電線株が値を下げた。三井金属＜5706＞や住友金属鉱山＜5713＞が軟調でＩＮＰＥＸ＜1605＞や商船三井＜9104＞も値を下げた。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ＜3563＞が売られた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

