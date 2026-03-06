格闘家の木村“フィリップ”ミノル（32）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」に出演経験のある高須賀佑紀さんとの共同投稿で、妻が妊娠したことを発表した。2人は1月に結婚を発表していた。

高須賀さんは「私事ではございますが、お腹にベイビーがいます。無事安定期も迎えて、今は体調も安定しています」と妊娠を報告。

「ミノルさんが安定期に入った日に、お祝いと感謝の気持ちとのことで、可愛い花束をくれました」と明かし、黄色やオレンジの花束を手にした木村との幸せショットを公開。木村はエコー写真を披露している。

「つわりがひどく仕事がままならない時、ホルモンの変化のせいで情緒が安定しない時、そんな自分が悔しくてシクシクしてましたが、日々溢れる愛と優しさで包み込んでくれるミノルさんのおかげで報われています。彼は私のしもべのように毎日サポートしてくれますw」と現状をつづり、「今日も寝言で「ゆうき大丈夫？？」って言ってて、めっちゃ笑いました。いつも本当にありがとう」と夫への感謝を伝えた。

この投稿に木村は「いつもありがとう。これから幸せな家族作って行こう。愛ししてるよ」とコメントした。

木村は23年にRIZINに参戦した際に、ドーピング検査で陽性となり失格。試合は無効となり、罰金と半年間の出場停止処分を受けていた。さらに昨年10月に大麻取締法違反の疑いで逮捕されて、懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。昨年9月にはK―1舞台に復帰を果たしていた。

高須賀さんは「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演。美容サロン役員の肩書きで「恋もマネージメントするバリキャリギャル」とキャッチコピーがつけられていた。2人は1月にSNSを通じて結婚したことを発表していた。