俳優の藤山直美と高畑淳子が６日、大阪市内で舞台「おだまり、お辰！」（５月１０〜３１日、大阪・新歌舞伎座、６月１２〜２１日、東京・明治座）の制作発表会見に登場した。

この日は柄本明、ベンガル、吉田栄作、岡本圭人も会見に出席。藤山はそうそうたる共演陣を見渡し、「共演というよりも生存確認というか、そういうような状況でして。一番大事なことは楽日に全員が元気で生きているかどうかですね」と、報道陣を笑わせると、隣にいた柄本は真面目な顔でうなづいていた。

高畑は１２年の舞台「ええから加減」以来の藤山との共演に「身の引き締まる思いです」と背筋を伸ばす。「前回は（藤山とは）搭載エンジンが違うんだな、と。気付いたらへとへとでした」と、当時を振り返りつつ、「こうしてみると、なんと（一日）２回公演の多いこと。生きて終わる、ほどほどに生きて終わることを心がけたいです」と、藤山の言葉に同調していた。

今作では主従を超えたきずなを育む伯爵夫人（高畑）と女中（藤山）による、一人の男性を巡る恋の三角関係が勃発。そこに政界の大物も加わってねじれていき、舞台も街角から戦地まで発展。笑って泣いて、波瀾万丈の喜劇が繰り広げられる。