「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）

井端弘和監督が試合前会見に臨み、報道陣に逆質問する異例のシーンがあった。

強化試合で５打数無安打だった大谷翔平選手の打順について問われた指揮官は、「多分、昨日も本番まで楽しみにと言ったんですが…聞きたいですか？」と逆質問。会場からは笑みがこぼれた中、「どうですか杉谷さん？」と日本ハムＯＢでＮｅｔｆｌｉｘの公式ナビゲーターを務める杉谷拳士氏に問いかける珍シーンも。その上で「１時間後の楽しみにしておきましょう」と笑みを浮かべながら語った。終了後には井端監督が杉谷氏と目を合わせて会釈をかわしていた。

会見では「いよいよ始まるなと言う気持ち、選手には３０人全員で戦おうと伝えた」とミーティングの内容を明かした。緊張感は？の問いに「昨日選手の動きを見て、やるべきことはやったと。いろいろなシミュレーションができた。いい時間を過ごせた」と語った。

先発の山本由伸投手には「彼らしい堂々としたマウンドさばきをしてもらえたらいいかな」と期待を込め「全員で攻めて攻めて攻めまくろうと思います」と意気込んだ。