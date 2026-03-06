アルゼンチン遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表
日本サッカー協会(JFA)は6日、アルゼンチン遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表した。同代表は16日にU-17チリ代表、20日にU-17アルゼンチン代表と国際親善試合を行うほか、ボカ・ジュニアーズユースとのトレーニングマッチも実施する。
▽GK
1 大下幸誠(鹿島アントラーズユース)
12 長井京志郎(ロアッソ熊本ユース)
▽DF
16 森井莉人(サンフレッチェ広島F.Cユース)
13 エゼモクェチメヅェ海 (セレッソ大阪U-18)
4 倉橋幸暉(鹿島アントラーズユース)
19 熊田佳斗(RB大宮アルディージャ)
2 橋本凜来(FC東京U-18)
3 竹内悠三(名古屋グランパスU-15)
▽MF
14 舘美駿(修徳高)
5 星宗介(尚志高)
8 藤本祥輝(ガンバ大阪ユース)
7 里見汰福(ヴィッセル神戸U-18)
6 岩土そら(鹿島アントラーズユース)
10 北原槙(FC東京)
11 木村風斗(川崎フロンターレU-18)
17 松永翔(横浜F・マリノスユース)
15 岡本新大(ガンバ大阪ユース)
20 三井寺眞(横浜F・マリノスユース)
▽FW
18 齋藤翔(横浜FCユース)
9 高木瑛人(鹿島アントラーズユース)
