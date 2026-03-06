　日本サッカー協会(JFA)は6日、アルゼンチン遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表した。同代表は16日にU-17チリ代表、20日にU-17アルゼンチン代表と国際親善試合を行うほか、ボカ・ジュニアーズユースとのトレーニングマッチも実施する。　

▽GK

1 大下幸誠(鹿島アントラーズユース)

12 長井京志郎(ロアッソ熊本ユース)

▽DF

16 森井莉人(サンフレッチェ広島F.Cユース)

13 エゼモクェチメヅェ海 (セレッソ大阪U-18)

4 倉橋幸暉(鹿島アントラーズユース)

19 熊田佳斗(RB大宮アルディージャ)

2 橋本凜来(FC東京U-18)

3 竹内悠三(名古屋グランパスU-15)

▽MF

14 舘美駿(修徳高)

5 星宗介(尚志高)

8 藤本祥輝(ガンバ大阪ユース)

7 里見汰福(ヴィッセル神戸U-18)

6 岩土そら(鹿島アントラーズユース)

10 北原槙(FC東京)

11 木村風斗(川崎フロンターレU-18)

17 松永翔(横浜F・マリノスユース)

15 岡本新大(ガンバ大阪ユース)

20 三井寺眞(横浜F・マリノスユース)

▽FW

18 齋藤翔(横浜FCユース)

9 高木瑛人(鹿島アントラーズユース)