千葉Jがクエンティン・ミロラ・ブラウンとの契約延長…負傷者発生のチームを支えた25歳のビッグマン

B1東地区の千葉ジェッツは3月6日、短期契約をしていたクエンティン・ミロラ・ブラウンをシーズン終了までの契約に延長することを発表した。

アメリカ出身で、フィリピンとアメリカの2つの国籍を持つブラウンは、現在25歳で208センチ111キロの体格を誇るパワーフォワード兼センター。NCAAディビジョン1のライス大学、ヴァンダービルト大学、シタデル大学で経験を積み、フィリピン大学を卒業後はマカオ・ブラックベアーズに籍を置いていた。フィリピン代表として「FIBAバスケットボールワールドカップアジア地区予選」にも出場している。

12月28日に行われた長崎ヴェルカ戦でジョン・ムーニー、マイケル・オウが負傷とインサイドが手薄になっていた千葉Jに1月23日付で加入。ここまでB1リーグ戦9試合に出場し、1試合平均15分14秒3.1得点2.7リバウンド1.1アシストを記録していた。

オウは同日の3月6日付でインジュアリーリスト抹消となったものの、復帰直後からアルバルク東京への期限付き移籍が発表されている。また、同日付でアメリカ出身のビッグマンも加入し、インサイドを整えた千葉Jが激しい東地区上位争いでどのような戦いを見せていくのか注目が集まる。





【動画】攻守で躍動し千葉Jを支えるブラウンのプレー集