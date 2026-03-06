６日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。中東情勢の緊迫化による原油高が警戒されたが、売り一巡後は買いが優勢となりプラス圏に切り返した。



大引けの日経平均株価は前日比３４２円７８銭高の５万５６２０円８４銭。プライム市場の売買高概算は２３億５１８６万株。売買代金概算は７兆３６０３億円となった。値上がり銘柄数は７５７と全体の約４７％、値下がり銘柄数は７８７、変わらずは５１銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウが７８４ドル安と大幅反落した。中東情勢の緊迫化で原油価格の指標であるＷＴＩ価格が一時１バレル＝８２ドル台まで急上昇したことを嫌気する売りが膨らんだ。これを受け、日経平均株価は値を下げて始まり、一時下落幅は７６０円を超えた。ただ、売り一巡後は下値に買いが入り、午前１１時過ぎには日経平均株価はプラス圏に浮上した。時間外取引でＷＴＩ価格は前日に比べやや値を下げる一方、米株価指数先物は上昇して推移していることから、東京株式市場では下値を拾う動きが強まった。ただ、週末要因に加え、今晩は米２月雇用統計や１月小売売上高の発表が予定されていることから、後場はやや様子見姿勢も強まった。



個別銘柄では、ＪＸ金属<5016.T>やアドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>が高く、ソフトバンクグループ<9984.T>やファーストリテイリング<9983.T>も値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>もしっかり。トヨタ自動車<7203.T>やキーエンス<6861.T>、任天堂<7974.T>が値を上げた。住友ファーマ<4506.T>が買われた。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やレーザーテック<6920.T>が安く、フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>、住友電気工業<5802.T>といった電線株が値を下げた。三井金属<5706.T>や住友金属鉱山<5713.T>が軟調でＩＮＰＥＸ<1605.T>や商船三井<9104.T>も値を下げた。ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>が売られた。



出所：MINKABU PRESS