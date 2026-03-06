柏にまたも大学有望株!ロス五輪世代のアタッカー東京国際大FW古谷柊介が加入へ「柏熱地帯やスタンドで応援していた自分が…」
柏レイソルは6日、東京国際大からFW古谷柊介の27年入団が内定したと発表した。26年特別指定選手の承認も受けており、同じく27年入団内定の中央大DF常藤奏とともにJリーグの選手登録も完了している。背番号は古谷が30、常藤が55。
柏がまたも大学生の有望株獲得に成功した。古谷は日体大柏高から東京国際大に進学。サイドからFWまで攻撃的ポジションをハイレベルにこなす選手で、05年1月26日の早生まれのため、ロサンゼルス五輪出場を目指す世代にも入る。
古谷にとって柏はユース入団を目指したクラブ。当時は叶わずに日体柏高に進学したが、高校、大学と地道に努力を重ね、「夢をもらった柏レイソル」への入団を勝ち取った。
柏は昨季もDF山之内佑成(←東洋大)やMF島野怜(←明治大)といった大学トッププレーヤーを獲得。今季も常藤に続き、古谷と、有望株の獲得が続いている。
クラブを通じ「毎年のように柏熱地帯やスタンドで応援していた自分が、日立台のピッチに立って戦えるところまで来ることができました。今まで上手く行かない時の方が自分の人生では多かったですが、家族、コーチやスタッフ、チームメイトのおかげで上を向いてサッカーを続けることができました。だからこそ謙虚さと向上心を自分の芯として、支えてくださった方への感謝を忘れずに成長していきます。夢をもらった柏レイソルでプロキャリアをスタートできること、戦えることに誇りを持ち、すべてを賭けて戦います。柏レイソルのファン・サポーターの皆さま、これからも宜しくお願いします」とコメントしている。
