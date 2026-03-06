¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡ß¥Ä¥Ê¡×¤Ç»Ý¤ß¤¬·ãÊÑ!? ¡ÈÃ¦¡¦ÃÏÌ£¡É¤Ê¡Ö¤ä¤»¤¦¤ÞÉûºÚ¡×¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÏÂ¿©¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤Í¤®¤ÎÍñ¤È¤¸¡×
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤ÇËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¿©¤Ù²á¤®ÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¼ÑÊª¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£²ÈÄí¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥·¥Ô¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª
ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜ»ØÆ³¤¬¹¥É¾¡£
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤Í¤®¤ÎÍñ¤È¤¸
Íñ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤¸¤¿´Å¿ÉÌ£¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä¾®1ÂÞ(Ìó150g)¡ã5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦Ä¹¤Í¤® ¡Ä1/2ËÜ¡ã1cmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä
¡¦Íñ ¡Ä2¸Ä
¡¦A
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡ø¤ß¤ê¤ó ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸5
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. Ä¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë[A]¤òº®¤¼¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢»þ¡¹¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÌó5Ê¬¼Ñ¤ë¡£
2. Íñ¤òÁÆ¤¯ÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´¤«¤é±ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ó¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢È¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬110kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¥Ä¥Ê¤ß¤½¼Ñ
¥Ä¥Ê¤È¤ß¤½¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î) ¡Ä1Ëç(Ìó220g)¡ãÎ¾ÌÌ¤Ë5mmÉý¤Î³Ê»Ò¾õ¤ËÀõ¤¤ÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢2.5cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¥Ä¥Ê´Ì(¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±) ¡Ä¾®1´Ì(Ìó70g)
¡¦£Á
¡¡ø¤À¤·½Á ¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
¡¡ø¤ß¤ê¤ó¡¢¤ß¤½ ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. Æé¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÌó3Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¥Ä¥Ê¤ò´Ì½Á¤´¤È¤È¡¢[A]¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å²Ð¤ÇÌó10Ê¬¼Ñ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬146kcal/±öÊ¬1.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢¨¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®¡¹¤Ç¤âÎä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¼ÑÊª¡£ºî¤êÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉûºÚ¤ò¤â¤¦1ÉÊÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò
»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»