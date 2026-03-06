[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1485銘柄・下落1491銘柄（東証終値比）
3月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3056銘柄。東証終値比で上昇は1485銘柄、下落は1491銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1994> 高橋ウォール 673.2 +95.2（ +16.5%）
2位 <2438> アスカネット 430 +45（ +11.7%）
3位 <6480> トムソン 1000 +54（ +5.7%）
4位 <4592> サンバイオ 2288 +122（ +5.6%）
5位 <6779> 日電波 1403 +54（ +4.0%）
6位 <464A> ＱＰＳＨＤ 2157 +78（ +3.8%）
7位 <2353> 日本駐車場 283.5 +9.5（ +3.5%）
8位 <5939> 大谷工業 8851 +291（ +3.4%）
9位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
10位 <6072> 地盤ＨＤ 1107 +35（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9531> 東ガス 6283 -1533（ -19.6%）
2位 <6177> アップバンク 101.1 -14.9（ -12.8%）
3位 <3816> 大和コン 1030 -116（ -10.1%）
4位 <6267> ゼネラルパ 3815 -335（ -8.1%）
5位 <8013> ナイガイ 270.2 -20.8（ -7.1%）
6位 <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 430 -23（ -5.1%）
7位 <1803> 清水建 3140 -138.0（ -4.2%）
8位 <6981> 村田製 3650 -133（ -3.5%）
9位 <4564> ＯＴＳ 20.3 -0.7（ -3.3%）
10位 <5126> ポーターズ 1546 -53（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7272> ヤマハ発 1164 +17.0（ +1.5%）
2位 <5333> ガイシ 4236.1 +45.1（ +1.1%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2232.2 +21.7（ +1.0%）
4位 <2802> 味の素 4561.9 +43.9（ +1.0%）
5位 <4004> レゾナック 12305.5 +115.5（ +0.9%）
6位 <4151> 協和キリン 2268.7 +17.2（ +0.8%）
7位 <5631> 日製鋼 9697.9 +72.9（ +0.8%）
8位 <7205> 日野自 416.9 +2.9（ +0.7%）
9位 <4704> トレンド 5546.1 +38.1（ +0.7%）
10位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4119 +28（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9531> 東ガス 6283 -1533（ -19.6%）
2位 <1803> 清水建 3140 -138.0（ -4.2%）
3位 <6981> 村田製 3650 -133（ -3.5%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 726 -6.9（ -0.9%）
5位 <6361> 荏原 5195.9 -45.1（ -0.9%）
6位 <3861> 王子ＨＤ 918.6 -7.3（ -0.8%）
7位 <5831> しずおかＦＧ 2758.7 -18.8（ -0.7%）
8位 <4755> 楽天グループ 800.1 -5.2（ -0.6%）
9位 <5714> ＤＯＷＡ 10110 -55（ -0.5%）
10位 <6752> パナＨＤ 2486 -12.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
