　3月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3056銘柄。東証終値比で上昇は1485銘柄、下落は1491銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1994>　高橋ウォール　　　673.2　 +95.2（ +16.5%）
2位 <2438>　アスカネット　　　　430　　 +45（ +11.7%）
3位 <6480>　トムソン　　　　　 1000　　 +54（　+5.7%）
4位 <4592>　サンバイオ　　　　 2288　　+122（　+5.6%）
5位 <6779>　日電波　　　　　　 1403　　 +54（　+4.0%）
6位 <464A>　ＱＰＳＨＤ　　　　 2157　　 +78（　+3.8%）
7位 <2353>　日本駐車場　　　　283.5　　+9.5（　+3.5%）
8位 <5939>　大谷工業　　　　　 8851　　+291（　+3.4%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
10位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1107　　 +35（　+3.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9531>　東ガス　　　　　　 6283　 -1533（ -19.6%）
2位 <6177>　アップバンク　　　101.1　 -14.9（ -12.8%）
3位 <3816>　大和コン　　　　　 1030　　-116（ -10.1%）
4位 <6267>　ゼネラルパ　　　　 3815　　-335（　-8.1%）
5位 <8013>　ナイガイ　　　　　270.2　 -20.8（　-7.1%）
6位 <3415>　Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　430　　 -23（　-5.1%）
7位 <1803>　清水建　　　　　　 3140　-138.0（　-4.2%）
8位 <6981>　村田製　　　　　　 3650　　-133（　-3.5%）
9位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.3　　-0.7（　-3.3%）
10位 <5126>　ポーターズ　　　　 1546　　 -53（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1164　 +17.0（　+1.5%）
2位 <5333>　ガイシ　　　　　 4236.1　 +45.1（　+1.1%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2232.2　 +21.7（　+1.0%）
4位 <2802>　味の素　　　　　 4561.9　 +43.9（　+1.0%）
5位 <4004>　レゾナック　　　12305.5　+115.5（　+0.9%）
6位 <4151>　協和キリン　　　 2268.7　 +17.2（　+0.8%）
7位 <5631>　日製鋼　　　　　 9697.9　 +72.9（　+0.8%）
8位 <7205>　日野自　　　　　　416.9　　+2.9（　+0.7%）
9位 <4704>　トレンド　　　　 5546.1　 +38.1（　+0.7%）
10位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4119　　 +28（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9531>　東ガス　　　　　　 6283　 -1533（ -19.6%）
2位 <1803>　清水建　　　　　　 3140　-138.0（　-4.2%）
3位 <6981>　村田製　　　　　　 3650　　-133（　-3.5%）
4位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　726　　-6.9（　-0.9%）
5位 <6361>　荏原　　　　　　 5195.9　 -45.1（　-0.9%）
6位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　918.6　　-7.3（　-0.8%）
7位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2758.7　 -18.8（　-0.7%）
8位 <4755>　楽天グループ　　　800.1　　-5.2（　-0.6%）
9位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　10110　　 -55（　-0.5%）
10位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2486　 -12.0（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

