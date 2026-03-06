◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると6日、正式発表された。

日本が世界が待ち望んだビッグマッチがついに実現する。この日、都内のホテルで開かれた会見に出席した井上尚は中谷とガッチリ握手。「5月2日、この2人が激突する歴史的瞬間を皆さんに必ず見てほしい」と力強く話した。

自身にとって日本人対決は、スーパーフライ級時代の16年12月、河野公平（ワタナベ）戦以来。「（当時とは）全然違う」と話すと「プロビューして以来、試合2カ月前で自分が（ワクワクした）この状態になるのは初めて。それだけ世間の注目、自分自身がこの試合にどれだけの気持ちで臨んでいるかが表れている」と高揚感を口にした。

自身より後の15年4月にデビューした中谷の存在は当初、あまり気にしていなかったという。それでも階級が近づくにつれて、徐々に“対戦相手”として意識。ともに無敗のキャリアを築くうちにファンから「中谷なら井上を倒せるんじゃないか」という意見を耳にしたといい「ちょっと待てよ、と」と苦笑い。続けて「少なからずファンからそういった声が出ているのであればそこは証明したい。自分が積み上げてきたキャリアを見たときに（その意見が出ることは）舐められているんじゃないか。やってきたことは違うよ、と。5月2日は格の違いを見せて勝つ」と貫禄を漂わせた。

また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチでは同級王者で弟の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）が同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）と対戦する。数日前には、元世界王者の畑山隆則氏が自身のYouTubeチャンネルで「井岡と拓真が戦ったら『拓真ちょっとヤバいんじゃないか…』と言っている」と大橋秀行会長経由で耳にした、井上尚の発言を明かした。

その発言について井上尚は「ちょっと間違いがあって」と切り出すと「（井岡を）凄くリスペクトしているし、強さも認めている。ただ勝てないなんて1ミリも思っていない」と話し、弟の拓真が井岡の5階級制覇を阻止することを期待していた。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6，050円、当日販売は7，150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）