世界の沿岸部の海面が従来の想定よりも高く、一部地域では約90センチも上回っていることが新たな研究でわかった/Loren Elliott/Reuters

（CNN）世界の沿岸部の海面が従来の想定よりも高く、一部地域では約90センチも上回っていることが新たな研究でわかった。研究は、世界が脅威の程度と海岸線が消失する速度を過小評価していると警鐘を鳴らしている。

海面上昇は、人為的な気候変動危機がもたらす影響の中でも特に顕著で憂慮すべきものの部類に入る。世界の沿岸部に住む数億人の人々を脅かしており、科学者らは、2050年までに世界の海面が約15センチ上昇すると予測している。

しかし、5日にネイチャー誌に掲載された研究によると、こうした計算は正確な出発点に立っていない可能性があるという。

海面上昇が沿岸地域にどのような影響を与えるかを予測するには、地球の重力場と自転を利用して海面を推定するモデルがよく用いられる。しかし、このモデルは潮汐（ちょうせき）、風、海流、気温、塩分濃度といった他の影響要因を考慮していない。

信頼性の高い海面情報を得るには、モデルと、海面の高さを正確に測定できる現実世界の衛星データを組み合わせる必要がある。オランダのワーゲニンゲン大学の准教授で、研究著者でもあるフィリップ・ミンデルハウト氏はそう述べた。

研究では、海面上昇とそれが沿岸部に及ぼす危険に関する査読済み研究385件を分析した。これらの研究は過去15年間に発表されたもの。その結果、90%が実際の観測データではなく、モデルによる仮定のみに基づいていることがわかった。

ミンデルハウト氏は、これが「方法論上の盲点」であり、結果として、沿岸の海面上昇とそれにさらされる人々の危険に対する過小評価が広まっていると指摘する。

報告書によると、世界の沿岸海面は現在の想定よりも平均約30センチ高く、東南アジアや太平洋の一部などでは最大90センチも高いことがわかった。

海面が約90センチ上昇した場合、現在の想定よりも37%多くの陸地が水没し、世界中で最大1億3200万人が影響を受けると研究は示唆している。

研究著者らは、世界の海面上昇と、現在および今後沿岸地域へ及ぶリスクの全体的な影響を再評価するには、さらなる研究が必要だと述べた。