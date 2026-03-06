¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡À¸»º½ªÎ»Á°¤Ë¡¢5·î¤ËÀÅ²¬¤Ç
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Ï6Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î2¿Í¾è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ëÀ¸»º½ªÎ»¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò5·î16Æü¤ËÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÀÅ²¬¸©¾®»³Ä®¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¥³¥Ú¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Æ±È¼¼Ô¤Ï1¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÁö¹Ô¤Ê¤É»²²Ã¼Ô¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»²²ÃÈñ¤Ï1¿Í3500±ß¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç3·î6Æü¤«¤é4·î6Æü¤Þ¤Ç¡£ºÇÂç2Àé¿Í¤Ç¡¢±þÊç¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Äê¤á¤ëË¡µ¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥³¥Ú¥ó¤ÎÀ¸»º¤òº£Ç¯8·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£