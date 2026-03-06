◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドから始まり、各プールの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出します。

いよいよ6日に侍ジャパンが初陣へ。2023年の前回大会では、中国に8-1、韓国に13-4、チェコに10-2、オーストラリアに7-1と圧倒的な力で4戦全勝を記録。

そんな中、中心人物としてチームを引っ張った大谷翔平選手は二刀流として圧倒的な活躍を見せ、日本の優勝に大きく貢献しました。

大谷選手の打者としての成績は、1次ラウンド全4試合で12打数6安打、打率.500という高打率を記録しました。さらに8打点を挙げ、1本塁打も放つなど、日本打線の中核として得点に大きく貢献しました。特に四球も7個選び、出塁能力の高さをみせました。韓国戦では3打数2安打で打率.667を記録するなど、大谷選手の成績は大きな反響を呼びました。

一方で投手としても存在感を発揮。初陣である中国戦に先発し、4回を投げて打者13人に対し被安打1、5奪三振で勝利投手となりました。

前回大会で世界一に大きく貢献しMVPとなった大谷選手。再び世界一を目指す日本代表に期待が高まります。

【プールC】

＜5日＞

オーストラリア 3-0 チャイニーズ・タイペイ

韓国 11-4 チェコ

＜6日＞

オーストラリア5-1チェコ

日本-チャイニーズ・タイペイ

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 チャイニーズ・タイペイ7日 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ