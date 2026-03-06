3月4日、テレビ朝日は女優の米倉涼子主演映画『劇場版 ドクターX FINAL』を同月19日に放送することを発表。同日、米倉涼子も自身のInstagramを更新し、この放送を告知している。

「米倉さんの代表作となった、連続ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）シリーズ。完結作となるこの映画のテレビ放送について、米倉さんは《12年間の想いをすべて込めた映画になりました》などと思いを寄せています」（スポーツ紙記者）

この投稿には、ファンからも「楽しみ！」「必ず観ます」など、熱量の高いコメントが多数寄せられている。

一方で米倉といえば、昨年来から違法薬物に関与しているという疑惑が報じられ、注目を集めていた。昨年10月には「週刊文春」が“ガサ入れ報道”をしたことで一気に過熱したこの疑惑。結果として不起訴となったことで、芸能活動を再開した。2月におこなわれた自身の主演映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会で久々に公の場に姿を現わした際には、やつれた表情に心配の声も集まっていた。当日は、共演者で『ドクターX』シリーズでも長年共演してきた遠藤憲一が米倉をフォローする姿も、ファンの涙をさそった。

「以降は、定期的に自身の出演作の告知などをSNSでおこなってきました。今回の映画放送では、実質的に“地上波復帰”を果たすわけですが、これも彼女の復帰への良い流れでしょう。薬物疑惑で捜査が進んでいた際には、CMなども完全に撤退していましたが、テレビ局としても、米倉さんの演技を放送することをよしとしたわけですから、今後テレビ朝日に続く局が出てくることも予想されます」（芸能記者）

一方で、今回の映画地上波放送が、このシリーズにとっても試金石となるとの見方もある。

「実は、テレビ朝日の内部では、水面下で『ドクターX』の続編の計画も進んでいたとも報じられていました。同局にとってこのシリーズは、高視聴率が継続して獲得できる“ドル箱”。それだけに続編が制作できるのなら願ったりかなったりでしょう。映画での完結も、米倉さんサイドからの要望だったと伝えられています。

一旦は疑惑によって白紙となったと言われるこの“続編計画”ですが、映画が地上波放送することで、その計画の再出発に今一度近づいたとも見えます」（同前）

映画『ドクターX』は、興行収入30億円を超えるヒット作となった。19日の放送が、テレビ朝日、そして米倉自身にとって、再出発のきっかけとなるだろうか。