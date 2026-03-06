3月5日、女優の松下恵が自身のInstagramを更新。この日74歳の誕生日を迎えた母である女優の榊原るみが、4日に放送された『相棒 season24』（テレビ朝日系）第18話に出演したことを報告し、ファンからは歓びの声があがっている。

松下は《水谷さんと母、50年ぶりの再会。 かつて「太陽ともぐら」というドラマで 恋人同士の役で 結婚式まで、挙げたのだとか。 結婚式のエピソードを水谷さんから聞いて、母は「そうだった！」とすっかり忘れていたそう》とつづり、1975年に放送された『太陽ともぐら』（フジテレビ系）で共演していたことを説明。主人公の杉下右京を演じる水谷豊と“相棒”亀山薫役の寺脇康文とのスリーショットを公開した。

そして、《私もこれまで、相棒に参加させていただくたびに 水谷さんと、母の話をしていました。「るみちゃんか、懐かしいな」なんて。やっと再会が叶って 良かったね》と続けたあと、母の誕生日を祝福した。

松下は、『相棒』には2008年のseason6、2009年のseason8、そして2022年のseason21に出演している。

芸能記者が言う。

「榊原さんは、1971年の『帰ってきたウルトラマン』（TBS系）でヒロイン役を演じたのですが、途中で降板しました。その後に主演したドラマ『気になる嫁さん』（日本テレビ系、1971年〜1972年）でアイドル的な人気を博し、男性ファンをくぎ付けにしました。松下さんの父親と榊原さんは1999年に離婚し、その後榊原さんは映画監督のすずきじゅんいちさんと2001年に再婚。その後、アメリカのロサンゼルスに移住したため、しばらく日本の芸能界とは遠ざかっていました。

帰国後の2010年代以降に仕事に復帰し、ドラマなどに出演しています。今回は、17年前に事故死した大学教授・榊秀一（こばやし元樹）の隣人・吉田役で出演していました」

松下のInstagramのコメント欄には

《るみちゃん若い頃からずっと可愛いです 帰ってきたウルトラマン観てました》

《久々の共演に懐かしい限りです》

《母娘で相棒出演とは名誉ですねぇ》

などと反響が次々と寄せられている。

松下は、2000年のドラマ『暴れん坊将軍X』（テレビ朝日系）で母・榊原と共演したが、再び共演する日はくるだろうか。