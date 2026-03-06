女優の相武紗季の顔の“サイズ”が話題になっている。

3月5日、相武は自身のInstagramを更新。現在、再放送中のNHK連続テレビ小説『マッサン』で共演した西川きよしとのツーショットを披露。そこに写る相武の顔の大きさが西川の“半分”と驚きの声が殺到している。

投稿では《本日、20:15〜 NHK総合『えぇトコ』〜大阪 住吉大社界わい〜 マッサンでお父さんだった西川きよし師匠と 楽しくて穏やかな旅行になりました》とつづり、5日に放送され、『マッサン』ゆかりの地を巡った旅番組内でのツーショットなどのオフショットを公開した。

2014年後期に放送された『マッサン』で、西川はマッサンが働く住吉酒造の社長・田中大作を演じ、相武はその娘・優子を演じた。

『えぇトコ』では、『マッサン』の劇中で生活の舞台となった住吉大社界わいを2人でめぐる街歩き旅の様子が放送された。

相武が公開した住吉大社内でのツーショットにファンが反応。

コメント欄には

《比較したらダメなのは承知してますが、お顔サイズがきよし師匠の半分なのがもうたまらんです！》

《顔ちっちゃい！》

などと相武の顔の小ささに驚く声や

《あー、そうだ！マッサンや!! なんか違和感ないよな〜って見た瞬間思いました》

などと『マッサン』を思い出す声もあがっている。

相武は2003年のドラマ『WATER BOYS』（フジテレビ系）で女優デビューして以降、多くのドラマに出演してきた。私生活では、2016年5月に一般男性と結婚し、2017年に長男、2020年に長女が誕生した。

「2023年8月、友人でモデルの舞川あいくさんが、Instagramで相武さんとのツーショット写真を投稿し、旅行中、シンガポールで暮らす相武さんと会ったことを明かしました。同時に、相武さんがシンガポールに移住していたことが判明しました」（芸能記者）

結婚からもうすぐ10年。最近の相武は、女優としての露出が再び増えている。

「出産後、連続ドラマの仕事が減った時期もありました。しかし、2024年のNHK連続テレビ小説『おむすび』に出演し、2025年4月期のドラマ『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）では、安達祐実さん、磯山さやかさんとともに主演を務めるなど、近年は再び精力的に活動しています。相武さんはヒロインだけでなく、2009年の『ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜』（フジテレビ系）や2016年の『僕のヤバイ妻』（カンテレ・フジテレビ系）で“悪女”を演じ、役柄の幅を広げてきました。子育てが落ち着けば、さらにオファーが増えるかもしれません」（同前）

昨年12月にはバラエティ番組『帰れマンデー見っけ隊!!』（テレビ朝日系）に出演し、変わらないビジュアルが反響を呼んだ。相武の本格的な女優復帰をファンは心待ちにしていることだろう。